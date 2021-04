Ewerton Páscoa destaca manutenção de base e projeta temporada vitoriosa no CRB

Titular do CRB em 2020, o zagueiro Ewerton Páscoa falou sobre a vontade de todos no elenco alvirrubro em fazer uma ótima época em 2021 no clube. Segundo o jogador, com passagens pelo Sport, Ceará, Náutico e Guarani, o elenco do Galo tem tudo para fazer um grande ano.

“Temos um ótimo elenco, que vem ganhando reforços e que tem melhorado no dia a dia. A tendência é crescer ainda mais de produção nas próximas semanas. Temos tudo para fazer uma ótima temporada em 2021”, afirmou.

Para Páscoa, o trabalho intenso que tem feito vai fazer a diferença ao longo da temporada.

“Estou muito motivado para essa temporada e trabalhando muito para que ela seja ainda melhor para mim dentro e fora de campo. Estou muito focado. Espero que seja uma temporada de ótimos números para mim”, falou.