Macaé tem força máxima para enfrentar mesclado Flamengo no Maracanã

Neste sábado (6), o Macaé enfrenta o Flamengo, às 18h, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0, com gol de Max, o rubro-negro abriu vantagem na tabela com três pontos na quarta colocação. O Leão foi derrotado por 1 a 0 para o Bangu e ficou na 10ª colocação da tabela com nenhum ponto.

Em 12 partidas, o Flamengo venceu sete vezes, empatou quatro e perdeu uma para o Macaé dentro do histórico do confronto. No entanto, o retrato desta partida será com uma equipe rubro-negra mesclada contra os titulares do Leão dentro do Maracanã.

O Macaé de Eduardo Allax vai com força máxima, além de contar com alguns jogadores regularizados recentemente, como o caso do atacante Robinho.

Provável escalação do Macaé: Milton Raphael; Pedro Costa, Helton Matheus, Edson Barba e Patrick; Wagner Carioca, Amaral, Rossales e Wallacer; Rafael Castro e Lopeu.

O Flamengo de Maurício Souza deve fazer algumas mudanças, começando com a entrada do atacante Michael que estará à disposição do auxiliar técnico, além disso, o goleiro Hugo e o meia Pepê reforçarão o elenco para a próxima partida também.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon; Gomes, Daniel Cabral e Yuri de Oliveira; Lázaro, Rodrigo Muniz e Thiaguinho.

Arbitragem da partida

Árbitro: Yuri Elino da Cruz

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Gustavo Correia

Quarto árbitro: Andrew de Mello

Analista de arbitragem: Wendel de Paiva