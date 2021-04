Santos oficializa permanência de Copete após sete meses em treinamentos

Nesta sexta-feira (5), Copete apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF. O atleta retornou antecipadamente de empréstimo ao Everton, do Chile, mas teve que ficar quase oito meses somente treinando. Isso se deu devido a janela de transferências internacionais para o Brasil, que estava fechada até a última segunda-feira.

O Santos já inscreveu o atacante no Campeonato Paulista, na véspera do clássico contra o São Paulo. Jonathan Copete foi contratado pelo Peixe em maio de 2016. Ele disputou um total de 131 partidas e balançou as redes 26 vezes.

Em seu início no Alvinegro Praiano, quase cinco anos atrás, a torcida o apelidou de “Mito”, devido às suas ótimas atuações nos jogos que fez. No ano passado, o atacante também foi emprestado para outro clube além do Everton (CHI), quando vestiu a camisa do Pachuca, do México.

Com 33 anos de idade, Copete pode ser uma peça essencial para o treinador Ariel Holan. Seu contrato com o Santos termina no dia 30 de junho deste ano.