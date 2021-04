Convocado pela seleção uruguaia, Arrascaeta deve desfalcar o Flamengo em três partidas

O Flamengo ainda nem fez sua segunda partida na temporada e já tem a confirmação de seus primeiros desfalques por conta de convocações. Nesta sexta-feira (5), o treinador da seleção uruguaia, Óscar Tabarez, divulgou os 35 atletas convocados para jogos eliminatórios diante da Bolívia e Argentina. Bicampeão brasileiro, De Arrascaeta integra seu plantel nacional mais uma vez.

Conforme o cronograma da CONMEBOL, as partidas da Celeste ocorrerão nos dias 26 e 30 de março, e já oficializado pela própria seleção, os jogadores irão se reapresentar ao dia 22. Neste período o Flamengo jogará contra o Botafogo (23), Boavista (27) e Bangu (31).

Possível reviravolta

Tema polêmico que ganhou notoriedade após as fortes declarações de Pep Guardiola e Jürgen Klöpp na Inglaterra - ao confirmarem que não liberarão seus jogadores às seleções de países com alto índice de contaminação - existe uma pequena possibilidade de que as convocações sofram alterações até a data FIFA.

Caso a reviravolta ocorra, estima-se que apenas jogadores atuando em seus respectivos países sejam chamados, e assim, Arrascaeta ficaria de fora dos compromissos eliminatórios. Além do camisa 14, Matías Viña, do Palmeiras, é outro atleta uruguaio que está convocado e atua no futebol brasileiro.