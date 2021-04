Rodrigo Muniz desencanta, Flamengo tem boa atuação e vence Macaé

Ainda com um time recheado de jovens formados no sub-20, o Flamengo venceu o Macaé por 2 a 0, na noite deste sábado (6), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os gols da partida no Maracanã foram marcados por Rodrigo Muniz.

Pênalti perdido, mas bom início do Rubro-negro

Com um início arrasador, o Flamengo não deu tempo para o Macaé criar oportunidades e começou a levar perigo logo nos primeiros dez minutos de jogo. Na primeira boa chance, Michael, que mais uma vez fez uma partida muito abaixo do esperado, avançou pela esquerda e tocou para Gomes na entrada da área. O volante encheu o pé e carimbou o travessão.

Pepê teve a chance de abrir o placar, mas desperdiçou a cobrança de pênalti sofrida por ele ao ser derrubado pelo goleiro Milton Raphael.

Rodrigo Muniz na sequência, começou a mostrar que era a sua noite de brilhar. Ele recebeu na entrada da pequena área, escolheu o canto e encheu o pé. Em cima da linha,, a zaga do Macaé conseguiu impedir o gol do camisa 9.

Após as inúmeras chances perdidas, o Flamengo perdeu o amplo domínio, e o Macaé conseguiu criar boas chances. E apesar disso, o jogo foi ficando morno.

O Rubro-Negro não parava de criar chances e também desperdiçava. Até que em mais uma boa jogada pela lateral direita, Matheuzinho fez um cruzamento na medida para Rodrigo Muniz, que não desperdiçou a chance e abriu o placar.

Fla volta em ritmo lento, mas Muniz marca mais um

No segundo tempo, o Flamengo não encontrou tantos espaços então optou por rodar a bola até encontrar uma brecha na marcação no Macaé. Na primeira oportunidade acelerou um pouco o jogo. E o lateral Ramon encontrou Muniz, que novamente de cabeça, marcou o segundo.

Em todas as vezs que o rubro-negro acelerava o jogo assustava. E Raphael foi obrigado a fazer boas defesas para evitar um placar mais elástico.

Rodrigo Muniz

Foram oito jogos até sair o primeiro gol do atacante. O camisa 9 teve uma ótima atuação no Maracanã, marcou dois gols de cabeça e fez um jogo seguro.

Como fica?

Com o resultado, o Flamengo lidera o Campeonato Carioca com seis pontos. Já o Macaé é o lanterna.

Próximos jogos

O Flamengo tem o clássico diante do Fluminense, no próximo domingo (14), às 18h, no Maracanã. No dia seguinte, o Macaé visita o Boavista, às 16h.