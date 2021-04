Vilavelhense e Vitória se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Capixaba

Neste sábado (13), todos os jogos da terceira rodada do Campeonato Capixaba acontecerão simultaneamente às 15 horas. O Vitória recebe o Vilavelhense no Estádio Salvador Costa, em Vitória/ES. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming MyCujoo.

Na última rodada, o Vitória conseguiu um importante triunfo sobre o Serra fora de casa por 2 a 0, com um golaço marcado por Edinho. Tal resultado colocou o time da capital na liderança, com seis pontos somados. Por outro lado, o Vilavelhense foi derrotado em casa para o atual campeão, Rio Branco-VN, por 3 a 1, e segue sem vencer na competição.

Em toda a história do confronto, ambas as equipes se enfrentaram oito vezes pelo Campeonato Capixaba, sendo quatro vitórias do Alvianil, um empate e tres vitórias do Vilavelhense.

Vitória

O bom desempenho em casa é um fator a ser levado em consideração pelo Vitória. O Estádio Salvador Venâncio da Costa é uma verdadeira fortaleza para o clube. Contando somente jogos válidos pela primeira fase do Capixabão, o Vitória não perde como mandante desde 2018 - 10 vitórias e 2 empates.

Vilavelhense

Na sétima colocação, o Vila vem de derrota para o atual campeão Rio Branco-VN e quer pontuar contra o Vitória para evitar mais um drama na Série A. O clube vem de uma sequência de duas derrotas. Sem nenhum ponto somado, seu saldo de gols é de -5.

Ficha Técnica de Vitória x Vilhavelhense

Campeonato Capixaba 2021, rodada #3

Sábado (13), às 15 horas

Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Vitória/ES