Hulk estreia com assistência e Atlético-MG goleia Uberlândia

Com direito à assistência de Hulk, o Atlético-MG goleou o Uberlândia por 4 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo (7). Com os visitantes jogando fechado, o primeiro tempo terminou em 1 a 0, com gol de Zaracho. Na etapa final, as brechas apareceram e o Galo marcou com Calebe, Júlio Cesar e Diego Tardelli.

Galo dominante

Os 45 minutos iniciais foram disputados em uma só metade do campo. O Atlético-MG, como já era de se esperar, dominou as ações. Diante disso, o Uberlândia, com a linha de marcação muito baixa, diminuiu os espaços para criação de jogadas do time comandado pelo interino Lucas Gonçalves.

O estreante Hulk esteve bastante marcado, mas buscou o jogo nas oportunidades que teve. A predominância alvinegra foi tanta, que o Galo chegou a possuir 82% da posse de bola.

Se por baixo estava difícil encontrar brechas, a solução veio por cima. Após 13 meses, o Atlético-MG voltou a marcar um gol de falta, dessa vez, com o argentino Zaracho.

Domínio prevalece, e espaços aparecem

Se no primeiro tempo houve domínio, mas poucas brechas, na etapa final a história foi muito, muito diferente. O Uberlândia subiu um pouco a marcação e o Galo achou os espaços. Aos seis minutos, Calebe roubou a bola, tocou para Tardelli, e foi para a área receber a assistência e aumentar a vantagem. O jovem meia, que vem aproveitando bem as oportunidades, se emocionou na comemoração.

Aos 26 minutos, outro atleta criado na base marcou: Júlio Cesar. O gol nasceu numa bela troca de passes entre Tardelli, Hulk e assistência de Calebe. Hulk, que encontrou poucos espaços nos primeiros 45 minutos, encontrou bastante caminhos no segundo tempo. Ele foi o autor do passe para o gol de Diego Tardelli, o quarto no jogo.

Foi uma partida em que todo o coletivo do Galo brilhou. Não há como apontar que alguém foi mau em campo. O Uberlândia, no entanto, não conseguiu jogar.

Situação na tabela e agenda

Com 100% de aproveitamento, o Galo voltou à liderança do Campeonato Mineiro, com nove pontos e melhor saldo de gols. O próximo jogo será no sábado (13), fora de casa, contra a Patrocinense.

O Uberlândia, por sua vez, agora é o último colocado da competição, com apenas um ponto conquistado. A próxima partida do Periquito será na segunda-feira (15), em casa, contra o Pouso Alegre.