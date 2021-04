Claudinei comemora bom início de temporada e projeta ano vitorioso no CRB

Um dos principais nomes do CRB, o volante Claudinei falou sobre a vontade de fazer um grande ano no clube em 2021. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando seu desempenho em campo para ajudar o Galo.

“Vou trabalhar muito para continuar ajudando o CRB e para melhorar meus números com a camisa do clube. Estou muito motivado com essa atual temporada e espero que ela seja especial para todos aqui no clube", disse.

Claudinei ainda elogiou o elenco alvirrubro.

"Nosso elenco é muito forte e isso é importante. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de conquistas para todos no clube e para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos meses", falou.