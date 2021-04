João Paulo fala sobre motivação no Tombense para repetir boa temporada

Titular e líder do elenco da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta acredita que o primeiro semestre no clube mineiro será de grandes resultados. Segundo ele, com a manutenção do grupo, todos estão muito motivados para fazer um ótimo trabalho.

“Temos um elenco forte, que se conhece bem e que terminou a temporada passada fazendo bons jogos. Vamos lutar muito para que esse ano seja especial para todos aqui", afirmou.

Segundo o jogador, sua meta é fazer o maior número de jogos possível neste primeiro semestre de 2021.

“Vou trabalhar muito para fazer uma ótima temporada no clube individualmente, assim como foi a passada. Estou muito motivado para isso", falou.