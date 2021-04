Francis elogia projeto do Coimbra e projeta boa campanha no Campeonato Mineiro

O atacante Francis, com passagens pelo São Bento, futebol português e japonês, hoje no Coimbra, afirmou que a expectativa de todos é de que a equipe faça um grande estadual neste ano de 2021. Para o jogador, a meta do elenco é ter intensidade máxima durante a disputa.

“Nosso elenco tem evoluído muito no dia a dia e isso é importante. Vamos continuar trabalhando muito para que possamos fazer um grande estadual neste ano. Todos estão muito focados e motivados para isso”, disse.

Segundo Francis, a estrutura do clube é muito boa.

“O Coimbra é um clube que está crescendo e vai continuar evoluindo ao longo dos anos. Tenho certeza disso. A estrutura aqui é fantástica e isso ajuda muito”, falou.