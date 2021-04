Volante Willian Farias exalta motivação pessoal ao oficializar seu retorno ao Coritiba

O volante Willian Farias, que defendeu o Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos, nos últimos seis meses, assinou com o Coritiba para essa temporada. Retornando ao clube que o revelou, o jogador, com passagens pelo Vitória e São Paulo, falou sobre a emoção de vestir a camisa do Coxa mais uma vez.

“Aqui foi onde tudo começou, onde me formei e onde tenho um carinho muito grande. É difícil falar o quanto o Coritiba significa para mim. Vou procurar trabalhar muito para honrar a camisa do clube e para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado e focado com essa oportunidade de retornar ao clube", falou.

De acordo com Farias, o grupo que vem sendo montado é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano.

"O elenco que vem sendo montado é muito forte e tem tudo para ter um ano de conquistas em 2021. Vamos lutar muito para fazer uma temporada de alto nível para conquistarmos nossos objetivos neste ano", disse.