Éderson avalia desempenho no Fortaleza e espera definir futuro em breve

Após duas temporadas no Fortaleza, o atacante Éderson falou sobre o ano de 2021 no clube tricolor. Com passagens pelo futebol japonês, Vasco e Athletico, o jogador destacou a volta por cima depois de uma cirurgia no joelho.

“O ano de 2020, apesar da pandemia e de ter sido uma temporada atípica, foi importante para mim após um problema que tive. Voltei e pude dar a volta por cima ao longo do ano. Foi uma temporada especial para mim. Estou feliz por poder estar atuando em alto nível novamente", afirmou.

Éderson ainda falou sobre seu futuro, já que o contrato no clube cearense se encerrou.

"Meu contrato se encerra agora e nada foi definido. Sou grato ao Fortaleza e só levarei boas lembranças do clube caso não permaneça. Não só do clube, mas de todos que fazem parte do projeto”, declarou.