Rio Branco-ES vence Sampaio Corrêa de virada e avança na Copa do Brasil

O Rio Branco venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (10), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica/ES. O duelo foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2021. André Luiz abriu o placar para a Bolívia Querida e Edu Capetinha deixou tudo igual. No fim da partida, o zagueiro Petróleo marcou o gol da vitória do Brancão.

Primeiro tempo

O Sampaio Corrêa chegou logo aos três minutos, com Jefinho. Após cruzamento de Rony, a bola ficou com o jogador, que perdeu grande chance. Na sequência, aos oito, a equipe até marcou com Dione. No entanto, a arbitragem marcou impedimento no lance. Já o Rio Branco teve a primeira boa oportunidade aos 20’, quando Gil Mineiro recebeu o cruzamento e chutou. Mas o goleiro Mota fez ótima defesa.

No minuto seguinte, a Bolívia Querida respondeu com Dione, após passe de Matheus Cassini. Mas o jogador desperdiçou outra oportunidade. Aos 23’, chegaram novamente, dessa vez com Dudu. Mas Arthur apareceu para fazer o corte. Nos acréscimos, os donos da casa ficaram com um jogador a menos. Já que Esley recebeu o cartão vermelho após dar uma solada no adversário e foi para o chuveiro mais cedo.

Segundo tempo

O Brancão teve a oportunidade de abrir o placar na bola parada. Já que, aos nove, após cobrança de falta de Paulinho, Gugu cabeceou com perigo. E aos 15’, Sánchez arriscou o chute, mas mandou para fora. Já aos 25’, o Sampaio Corrêa quase saiu na frente após o goleiro Gott sair errado. Mas Luan apareceu para fazer o corte. Aos 29’, a Bolívia Querida abriu o placar com André Luiz. Após cruzamento de Marlon, o jogador cabeceou para o fundo das redes.

Mas a vantagem durou pouco, pois aos 31’ Edu Capetinha empatou a partida. Na sequência, o Sampaio teve mais um gol anulado, já que a arbitragem alegou que a bola saiu durante o cruzamento. Aos 41’, o Rio Branco virou com Petróleo. Após cruzamento, o zagueiro cabeceou para o gol. Nos minutos finais, os visitantes ensaiaram uma pressão, mas não conseguiram o empate.

E agora?

Com a classificação, o Rio Branco enfrenta o Vitória na próxima fase. O Leão eliminou o Águia Negra-MS na primeira fase. O mandante será o clube baiano. Na segunda fase, também em jogo único, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Antes desta partida, o Brancão enfrenta o Serra, mais uma vez no Kleber Andrade, pelo Campeonato Capixaba. O duelo será no sábado (13), às 15h. Já o Sampaio Corrêa volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Já que, também no sábado, enfrenta o Botafogo-PB, às 20h30, no Almeidão, em João Pessoa/PB.