Cruzeiro visita no São Raimundo na estreia da Copa do Brasil

O Cruzeiro visita o São Raimundo Esporte Clube de Roraima no estádio Canarinho, às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira (11), pela estreia na Copa do Brasil 2021.

É o segundo ano seguido que a Raposa jogará com a equipe de Boa Vista em partida válida pela 1ª fase da competição. No ano passado, o time celeste avançou de fase nos pênaltis, após empatar em 2 a 2 no tempo normal.

Cruzeiro com alterações

Felipe Conceição chegou há pouco tempo na Raposa e, junto com ele, algumas caras novas. Ele vai para o quarto jogo na beira do gramado, com uma quarta formação diferente. Isso porque o técnico vem testando novas opções táticas, além de sofrer com atletas lesionados ou diagnosticados com a Covid-19.

Na zaga, Manoel está com incômodo muscular e o zagueiro Paulo – reserva - foi liberado da delegação para resolver assuntos particulares. Diante disso, o recém-contratado Eduardo Brock deverá estrear e atuar ao lado de Ramon.

Do meio pra frente que fica a dúvida. No jogo contra a URT, Claudinho ganhou chance no lugar de Marcinho e foi bem. Marcinho entrou no segundo tempo, também jogou bem e até marcou gol. No ataque, apenas Airton se destacou, enquanto Rafael Sóbis e William Pottker tiveram atuações apagadas, e não voltaram para o segundo tempo.

Felipe Augusto volta de suspensão e poderá ganhar uma vaga. Bruno José, que entrou bem no segundo tempo, também pode pintar entre os titulares.

Provável time do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres; Ramon, Eduardo Brock e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho (Marcinho); Airton (Felipe Augusto), William Pottker (Bruno José) e Rafael Sobis.

São Raimundo sem o técnico

O Mundão terá o desfalque do técnico Chiquinho Viana, que foi diagnosticado com a Covid-19 e se encontra internado. O auxiliar Beto Vieira será o encarregado de dirigir a equipe no estádio Canarinho.

Provável escalação do São Raimundo: Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Feliphinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley.

Nesta edição, para progredir na Copa do Brasil, o Cruzeiro joga por um empate contra o São Raimundo e poderá desembolsar R$ 2,5 milhões.