EntrevistaVAVEL: Léo Kanu fala das suas expectativas para o Ypiranga no Gauchão

O experiente zagueiro Léo Kanu, do Ypiranga, com passagens pela Ponte Preta, Cruzeiro-RS, Belenenses-POR, Grêmio Osasco, Novo Hamburgo, Náutico, entre outros clubes no Brasil, conversou com a VAVEL Brasil e falou sobre a sua expectativa para essa temporada. Além de falar sobre a sua opinião a respeito da paralisação ou não do futebol, em meio a pandemia de Covid-19 no Brasil.

VAVEL Brasil: Você chegou ao Ypiranga na temporada de 2019.Como você avalia a sua temporada no no clube? De 2019/2020.

Léo Kanu: "A minha primeira temporada aqui foi muito boa, tive bons números e graças a Deus conseguimos a classificação da primeira fase na Copa do Brasil, que ajudou muito o clube, elogio após o acesso a primeira divisão. Na série C batemos na trave contra a boa equipe do Confiança, mas essa minha primeira temporada foi de grandes jogos e ons momentos com essa camisa."

VAVEL Brasil: Apesar de não ter conseguido o acesso à Série B, quais as expectativas para essa temporada 2021 do Ypiranga?

Léo Kanu: "Essa temporada temos sim nossos objetivos, mas antes de pensar na Série C temos um gauchão difícil pela frente e logo em seguida uma Copa do Brasil. Então hoje nosso maior pensamento é no Campeonato Gaúcho para fazermos o nosso melhor e se tudo der certo ser coroados com o título do interior."

VAVEL Brasil: 2020/2021 tem sido um ano atípico, em meio a pandemia e a falta de torcida nos estádios. Para você a torcida faz falta? E você acha que o futebol deveria parar em meio a isso tudo?

Léo Kanu: "Faz sim muita falta a torcida, mas temos que preservar as vidas que são muito mais importantes. Nosso país está sofrendo com a segunda onda da Covid-19 e nesse momento não podemos pensar em torcida nos estádios.

Sobre a paralisação, eu acredito que não é o momento, pois somos testados duas vezes por semana no mínimo e isso nos dá garantia que não estamos espalhando o vírus por ai e pode os exercer nossa profissão com muito cuidado e cabeça tranquila."

VAVEL Brasil: O Ypiranga vem fazendo bons jogos e é líder do Campeonato Gaúcho. Como vc vê esse bom momento da equipe?

Léo Kanu: "Iniciamos bem a competição poderíamos estar 100% se não fosse alguns erros em casa contra o Novo Hamburgo, mas nossa equipe é experiente se não fosse alguns erros em casa contra o Novo Hamburgo, mas nossa equipe é experiente e foi buscar cora de casa novamente a vitória que nos colocou na ponta da tabela. Ainda é cedo e precisamos seguir comigo humildade que jogo a jogo para atingir o nosso objetivo final."

VAVEL Brasil: Já começaram a preparação para a estreia na Copa do Brasil?

Léo Kanu: "Temos um jogo difícil contra o Inter ainda pelo Gauchão antes da CB então nesse momento ainda pensamos aqui no estadual, após isso vamos estudar a equipe do Penarol pra podermos tirar proveito e voltar para Manaus com a classificação."

Todo jogador vive um momento difícil em sua carreira. E com Léo Kanu não foi diferente. O jogador contou um pouco sobre sua dificuldade na carreira antes de ir para Portugal.

"Antes de eu ir jogar no Benfica, em Portugal eu ainda estava no Cruzeiro-RS e ali as coisas tinham muitas dificuldades. Já tinha passado dos 20 anos e não sabia se ia conseguir atingir um nível bom e poder dar retorno para a minha família com a minha profissão e isso me incomodava muito, mas graças a Deus consegui realizar um ótimo Gauchão naquele ano e fui escolhido o melhor da posição e pude ajudar a minha vó que foi a pessoa que me criou após a perda da minha mãe. Se hoje sou um atleta profissional devo muito a ela e sou grato por tudo que ela fez por mim"

O próximo compromisso do Ypiranga é na quinta-feira (18), onde visita o Penarol, às 20h, pela primeira fase da Copa do Brasil. Por ser o melhor colocado no ranking da CBF, o Canarinho tem a vantagem do empate a seu favor.