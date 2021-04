Silvinho está à disposição do CSA para o clássico na Copa do Nordeste

O atacante Silvinho terá pela frente seu primeiro clássico com a camisa do CSA. O time encara o CRB, no domingo (14), às 18h (de Brasília), pela 3ª rodada da fase de grupo da Copa do Nordeste.

Silvinho estreou com a camisa do Azulão de Mutange no jogo passado, quando empatou por 2 a 2, com o Confiança.

“Estou gostando muito daqui, o clube é bom. Temos um grupo e um treinador que são espetaculares e tenho certeza que teremos sucesso. Também já estou adaptado à cidade, minha família está aqui comigo. Agora é só trabalhar para conquistar coisas boas aqui", falou o atacante que na temporada passada atuou no Albirex Niigata, do Japão.

“Precisamos pontuar para que a gente fique cada vez mais próximo da zona de classificação. Sabemos da dificuldade desse torneio e por isso trabalhamos muito para conseguirmos esses três pontos no próximo jogo", finalizou.