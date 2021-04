Ex-Botafogo, Caio Alexandre é apresentado no Vancouver Whitecaps: "Extremamente feliz"

Após algumas semanas de negociação, oficialmente o desfecho foi positivo para Caio Alexandre e Vancouver Whitecaps. Meio-campista ex-Botafogo é anunciado pelo clube da Major League Soccer em uma transação que rende ao Glorioso cerca de 4 milhões de dólares (R$22,7 milhões).

Elogiado pelo diretor executivo do clube, Axel Schuster, o jogador é o símbolo da nova mentalidade para o plantel do time. "Estamos formando uma equipe jovem, enérgica, com uma identidade e expectativas muito claras. Em sua idade (22) ele já provou estar apto em jogar uma das dez melhores ligas do mundo. O calendário será exigente este ano e termos um jogador como Caio vai nos agregar muito", destaca.

Caio Alexandre anunciado oficialmente pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Time da MLS o apresenta como box-to-box e com número 8.

Jogador ex-Botafogo assina até 2024 @MLS pic.twitter.com/ZC5Bw6uiUC — Gabriel De Oliveira (@Gabriel_Olv) March 12, 2021

Sem citar nomes, o dirigente ainda aproveitou para complementar ao dizer que Caio Alexandre teve ofertas do Brasil, mas que abraçou a ideia do clube canadense.

Já falando como novo atleta do Whitecaps, o volante se apresenta para a torcida.

Posso dizer aos fãs que estou extremamente feliz em me juntar ao clube e que todos podem esperar o máximo de mim em campo - Caio Alexandre.

Destaque

Titular em 46 das 50 partidas do Botafogo na temporada 2020, Caio Alexandre se caracterizou como um moderno volante na sua ex-equipe. Capitão nas categorias de base do clube, o jogador de 22 anos será um dos 18 atletas dentre os 30 registrados pelo Whitecaps que tem idade olímpica.

Com vínculo até 2024, o meio-campista aguarda o recebimento do Certificado de Transferência Internacional e seu visto de trabalho, para iniciar a pré-temporada junto ao novo time. Em seu anúncio, o Vancouver o destacou como camisa 8 do plantel atual.