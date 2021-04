Yago Pikachu é anunciado como novo reforço do Fortaleza

O Fortaleza anunciou na noite desta sexta-feira (12), a contratação do lateral-direito Yago Pikachu, que estava no Vasco da Gama. O jogador de 28 anos já não fazia mais parte dos planos do Cruz-Maltino e havia sido liberado para procurar outro clube.

Pikachu acertou com o Leão do Pici para a disputa da temporada 2021 e terá o contrato válido até dezembro de 2022. O atleta tem a fama de ser um lateral-artilheiro e pode atuar tanto na defesa, quanto no meio campo, como já fez pelo clube carioca.

De 2012 a 2015, o atleta vestiu a camisa do Paysandu em 213 jogos e marcou 62 gols. No Vasco, entre 2016 e 2020, o jogador jogou 248 partidas e balançou as redes 39 vezes.