Juventude desperdiça pênalti, é surpreendido pelo Pelotas e perde mais uma no Gauchão

Em uma partida para lá de agitada nesta sexta-feira (12), o Pelotas levou a melhor e venceu o Juventude por 3 a 2, no estádio do Vale, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2021. O Lobo até então não havia vencido nenhum jogo, contou com uma ótima atuação do goleiro Gabriel Leite para sair vitorioso.

De tudo um pouco

A partida começou num ritmo frenético e desde o apito inicial já deu indícios de que seria um jogão. O Juventude começou o jogo levando perigo em uma cobrança de Eltinho, logo aos seis minutos, quando a bola explodiu na trave.

A resposta do Pelotas veio no lance seguinte, também com bola na trave, quando Marcelo cruzou na área e Silvio concluiu, mas a bola parou na trave.

Aos 16 minutos, Marcelo lançou um lateral na área do Juventude e o zagueiro Cleberson afastou mal. Na disputa aérea, Marcão conseguiu desviar encontrou o Wesley, livre. Marcelo Carné ainda defendeu, mas João Vieira aproveitou o rebote e fez valer a lei do ex para abrir o placar para o Pelotas.

Após o gol sofrido, o Juventude respondeu rápido, através de cobrança de falta de Eltinho, que caprichou e bateu no canto esquerdo de Gabriel Leite para deixar tudo igual.

Três minutos depois, no entanto, prejuízo para o Verdão. João Vieira lançou o Wesley em profundidade, e para evitar deixar o atacante do Pelotas livre, Paulo Henrique fez falta e acabou sendo expulso.

Com um a mais, Lobo confirma a vitória

No segundo tempo, o Juventude voltou com as linhas baixas domingo aí tentava explorar os contra-ataques e bolas longas para o centroavante Matheus Peixoto.

Mas foi o Lobo que voltou a ficar na frente, após cruzamento da esquerda, Sílvio venceu a disputa de bola aérea com Vitor Mendes, e o rebote sobrou para Juliano que bateu forte e ampliou.

Eltinho não deixou que o Pelotas comemorasse e tratou de deixar tudo igual novamente, mas a festa também durou pouco.

Novamente pelo alto, a bola foi alçada pela direita e Maurício tratou de ampliar mais uma vez e decretar a vitória do Lobo.

O Juventude ainda teve uma chance de ouro aos 42 minutos. Matheus Peixoto sofreu pênalti, na cobrança João Paulo mandou no canto esquerdo, mais viu Gabriel leite defender e decretar a vitória do Pelotas.

O que vem por aí?

A vitória levou o Pelotas para a quinta colocação, com cinco pontos. O Juventude permanece com três e cai para a oitava colocação.

O Juventude joga pela Copa do Brasil, na terça-feira, às 21h30, contra o Murici-AL, no Estádio José Gomes. Pelo Gauchão, joga contra o Ypiranga, ainda sem data definida, na quinta rodada. Já o Pelotas encara o São Luiz, no dia 21, próximo domingo, na Boca do Lobo.