CSA e CRB disputam primeiro Clássico das Multidões de 2021 por vaga no G-4 do Nordestão

O principal confronto no futebol do estado de Alagoas irá acontecer neste domingo (13). Às 18 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, CSA e CRB medem forças em mais um Clássico das Multidões. Será o primeiro grande teste do ano para cada lado. O jogo é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. De um lado, o Azulão do Mutange tenta a vitória após ceder o empate nos últimos minutos nas duas partidas disputadas. Por outro lado, o Galo busca a manutenção de resultados positivos para brigar pela liderança de sua chave.

Será o primeiro clássico de 2021. Em 2020, foram cinco jogos, válidos pela Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano e Campeonato Brasileiro da Série B. Foram duas vitórias do CRB, uma do CSA e dois empates. O fato mais destacável do confronto na temporada passada foi a decisão do Estadual, com a vitória simples do Galo e o título alagoano para evitar o tricampeonato do rival.

CSA

O CSA ainda busca entrosamento, principalmente no setor defensivo. Na medida em que chegam os reforços, o técnico Mozart Santos tenta formar o time ideal. Mas as competições não querem saber a situação das equipes, ainda mais em um jogo tão importante. O problema mais urgente é não conseguir segurar o resultado. Nas primeiras duas rodadas do Nordestão, dois empates diante de Treze e Confiança cedidos nos últimos minutos. Os quatro pontos deixados em questão impossibilitaram não apenas o time de vencer, mas de estar nas primeiras posições do Grupo B. Além da defesa, a criação ainda precisa ser ajustada para ter desempenho semelhante a 2020.

Para o clássico, Mozart deve repetir o time que enfrentou o Confiança no interior sergipano há uma semana. O meia Nadson se recuperou da lesão no ombro, mas sentiu dores nas costas e sua presença é incerta até mesmo no banco de reservas. Com isso, Gabriel permanece na titularidade como meia, com movimentação mais concentrada no meio de campo. Apesar da estreia de Iury, Dellatorre segue como referência ofensiva.

CRB

O CRB tem jogado bem na temporada. Com total tranquilidade e líder invicto no Campeonato Alagoano, o Galo concentra suas atenções ao Nordestão. Apesar da derrota na estreia, a boa atuação foi um ponto positivo, convertido em vitória na última rodada, quando o time alagoano enfrentou o Sport e venceu por 2 a 0. Uma vitória pode deixar o Galo na liderança do Grupo A, além de deixar o arquirrival sem vitórias na competição regional.

Com o time mais pronto, o técnico Roberto Fernandes tem apenas uma dúvida no meio de campo. O meia Diego Torres se recuperou de lesão na panturrilha e pode ser escalado de primeira. Porém, treinou menos vezes durante a semana. A dúvida entre ele e Régis será definida apenas momentos antes da partida começar. Em relação aos outros jogadores, a titularidade é definida com os mesmos que garantiram a vitória na última rodada.

Ficha técnica de CSA x CRB, Clássico das Multidões – Copa do Nordeste 2021, rodada #3

Estádio Rei Pelé, o Trapichão, em Maceió/AL – 18 horas deste domingo (14)

CSA – Thiago Rodrigues; Norberto, Rodolfo Filemon, Fabrício e Vítor Costa; Geovane, Silas e Gabriel; Rodrigo Pimpão, Dellatorre e Marco Túlio. Técnico: Mozart Santos.

CRB – Edson Mardden; Reginaldo Lopes, Gum, Ewerton Páscoa e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres (Régis); Wesley, Lucão e Luidy. Técnico: Roberto Fernandes.

Arbitragem – Caio Max Augusto Vieira (CBF/RN), auxiliado por Jean Márcio dos Santos (CBF/RN) e por Vinícius Melo de Lima (CBF/RN), com Hélder Brasileiro de Aquino (CBF/AL) como quarto árbitro.