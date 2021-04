Brasil-Pel e Caxias empatam sem gols em Pelotas pelo Gauchão

A bola insistiu em não entrar no Estádio Bento Freitas! Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, Brasil-Pel e Caxias não saíram do 0 a 0 na noite deste sábado.

Com a bola rolando, o Caxias teve maior volume de jogo e comandou as ações durante todo o confronto, mas na primeira etapa encontrou dificuldades na criação. A primeira boa oportunidade saiu de bola parada, aos 18 minutos. Eduardo Diniz levantou a bola na área e Giovane Gomez cabeceou para fora. Aos 36, Guilherme Mattis subiu para cabecear após cobrança de escanteio e mandou pertinho, raspando o travessão. Minutos depois, foi a vez de Jhon Cley arriscar e Matheus Nogueira fazer a defesa.

No segundo tempo, o time visitante começou pressionando. Logo aos quatro minutos, Diogo Oliveira deixou a marcação para trás e arriscou, mandando para fora. Em seguida, foi a vez de Milla tabelar com Matheuzinho e acertar a trave na finalização. Aos 30 minutos, Milla retribuiu e deu passe para Matheuzinho, que encobriu o goleiro Matheus, mas Vidal aparecer para tirar em cima da linha. A equipe grená ainda teve boa chance aos 37, após Eduardo Diniz cobrar escanteio, Gustavo Ramos cabeceou e o goleiro do Brasil espalmou.

Com o empate, o Caxias segue invicto no Gauchão. A equipe tem sete pontos e ocupa a segunda colocação. O Brasil está na oitava posição, com quatro pontos.

No próximo domingo (21), o time grená recebe o Esportivo no Centenário. O Brasil enfrenta o São José no Francisco Noveletto.