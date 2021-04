Amarildo marca, e Caldense derrota América-MG

Na noite deste sábado (13), o América-MG foi derrotado para a Caldense por 1 a 0, no Estádio Raimundo Sampaio, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Amarildo, que também já havia marcado contra o Cruzeiro.

Caldense é mais efetiva

O coelho ainda não fez uma boa apresentação no campeonato mineiro apesar de ter conseguido 3 vitórias na competição. A equipe comandada por Lisca vem oscilando, mas mesmo assim estava invicta. Sim, estava!

As peças ofensivas do América-MG- Ademir, Rodolfo e Alê, fizeram uma partida muito abaixo do esperado, tiveram pouquíssima criatividade e sem agressividade alguma ao gol da Veterana.

Por outro lado, a Caldense foi mais efetiva! Após uma bela trama da Veterana, Lazari deu uma caneta em Juninho e ganhou espaço, cruzou na área e Cavichioli salvou. Na sobra, Amarildo sozinho dentro da pequena area mandou para o fundo das redes.

Após o intervalo, o América voltou explorando mais os lados do campo. Com a mudança de postura o Coelho foi melhor, teve mais posse de bola, mas faltou objetividade e não conseguiu ser ofensivo e saiu com a derrota e com o 100% de aproveitamento quebrado.

O que vem por aí?

As duas equipes tem confronto pela Copa do Brasil no meio de semana antes de retornar ao Campeonato Mineiro. O Coelho enfrenta o Treze da Paraíba, na quinta-feira (18), às 17h. Também na quinta-feira, a Caldense recebe o Vasco da Gama, às 21h30.