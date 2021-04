Com surto de coronavírus no elenco, Corinthians visita São Caetano no Paulistão

De um lado, uma das piores equipes até o momento do Campeonato Paulista 2021. Do outro, um clube com mais de um time titular afastado por conta de um surto de coronavírus. Neste nebuloso cenário, o São Caetano recebe o Corinthians, neste domingo (14), às 19h (Horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do torneio, no Anacleto Campanella.

As duas equipes ainda não convenceram na temporada 2021 e precisam reagir, a despeito de todos os problemas que sofrem.

Buscando a recuperação

O São Caetano começou a quarta rodada do Paulistão 2021 com a terceira pior campanha do certame 0 à frente apenas de Botafogo e São Bento, e pelo saldo de gols. Após empatar o Clássico do ABC contra o Santo André, a impressão seguinte foi péssima: o Azulão, basicamente, não jogou contra o Palmeiras e perdeu pro 3x0 em ritmo de coletivo.

A equipe tem duas baixas por motivos contratuais. Caetano e Warian, emprestados pelo Corinthians, não podem atuar contra a equipe com quem tem contrato.

Formado nas categorias de base do Timão, o atual técnico do São Caetano, Moacir Junior, focou na peleja do domingo. "Tentamos descansar e recuperar os jogadores. Será difícil, sabemos disso, mas é um jogo em casa e precisamos nos recuperar no campeonato. É sempre legal enfrentar o Corinthians. Tive história lá dentro, foi o clube que me formou, cheguei com 13 anos e fiquei até os 21. Tenho carinho grande, sempre me abriu as portas que precisei. Mas hoje estou do outro lado e vou dar o melhor para sair vitorioso", comentou.

Provável escalação: Luiz; Tony, Lucas Dias, Carlos Alexandre e Fernando Júnior; Anderson Braz, Charles e Diego Cardoso; William, Filipe e Carlinhos

Técnico: Moacir Junior

Em meio ao surto

Pela terceira vez, o Corinthians perde uma série de jogadores por coronavírus. Se o elenco atual sofre críticas, a equipe vem conseguindo resultados: em três rodadas até aqui, o Coringão está invicto, com dois empates e uma vitória - na última jornada, em casa, contra a Ponte Preta.

Os atletas que testaram positivo para coronavírus no Timão são Caíque França, Guilherme Vicentini, Fábio Santos, Lucas Piton, Raul Gustavo, Xavier, Ramiro, Camacho, Roni, Ruan Oliveira, André Luis e Cauê. Além deles, Gustavo Mosquito, Léo Natel, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Léo Santos estão machucados e Victor Cantillo está suspenso.

Falando sobre as muitas baixas e adições de garotos das categorias de base, Vagner Mancini elogiou o elenco do Corinthians. "Sobre os meninos, a falta de público acho que tem os dois lados. Por um lado eles entram em campo sem o peso e uma pressão vinda de fora, mas acho que nesse momento a torcida apoiaria os meninos, porque tenho ouvido nas ruas, e é importante quando o atleta entra em campo e sente quando todo mundo está com ele. Acho que ter um apoio da torcida está fazendo falta, principalmente para nós. O Corinthians joga com mais um jogador, que é a torcida. Esses meninos mais para a frente teriam oportunidades e tenho certeza de que o torcedor jogaria junto com eles. A alguns atletas isso pode ser uma força extra dentro da personalidade de cada um. Seria importante se a torcida tivesse aqui para incentivá-los", observou.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Bruno Méndez (Guilherme Biro); Gabriel e Angelo Araos; Rodrigo Varanda, Juan Cazares e Mateus Vital; Jô

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Vladimir Nunes da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)