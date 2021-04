Flamengo e Fluminense fazem o primeiro clássico do Cariocão em momentos opostos

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (14), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília). O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-negro quer manter os 100% de aproveitamento, enquanto o Tricolor ainda não conquistou pontos no Estadual. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Ao todo, foram 430 jogos entre as equipes, com vantagem para o Flamengo. Já que foram 158 vitórias, contra 133 do Fluminense. Além disso, foram 139 empates.

O último duelo ocorreu em 6 de janeiro, no Maracanã, pelo segundo turno do Brasileirão. O Tricolor venceu por 2 a 1, de virada. Luccas Claro e Yago Felipe marcaram os gols da vitória. Arrascaeta descontou para o Rubro-Negro.

Flamengo terá os reforços de Michael e Pepê

Com seis pontos, o Rubro-Negro é o segundo colocado. Está atrás apenas da Portuguesas, por conta do saldo de gols. Venceu o Nova Iguaçu, por 1 a 0, na estreia, e o Macaé, por 2 a 0, na rodada seguinte.

Com o elenco principal ainda de férias, os garotos da base seguem sendo titulares. Mas terão os reforços de Michael e Pepê, que buscam conquistar espaço na equipe principal. Assim, o trio de ataque deve ser formado por Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz.

Provável escalação: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Thiaguinho.

Parte do elenco profissional retorna no clássico

O Tricolor ainda não conquistou pontos no Cariocão. Já que perdeu os dois jogos disputados até então. Na estreia, perdeu para o Resende, por 2 a 1, de virada. Na rodada seguinte, perdeu por 3 a 0 para a Portuguesa.

Em sua estreia no comando do Fluminense, o técnico Roger terá o retorno de alguns jogadores da equipe profissional. Dos onze jogadores que devem iniciar o clássico, três já atuaram no Estadual: o volante André, o zagueiro Frazan e o meia Ganso.

Provável escalação: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.

Arbitragem

O árbitro Bruno Arleu de Araújo comanda a partida. Seus assistentes serão Diogo Carvalho Silva e Daniel do Espírito Santo.