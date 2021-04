Flamengo domina, mas Julião faz golaço e dá primeira vitória do Fluminense no Carioca

Nesse domingo (14), no Maracanã, foi disputado o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2021. E na estreia de Roger Machado, o Fluminense levou a melhor, conseguindo seus primeiros pontos no torneio ao vencer o Flamengo por 1 a 0. O Rubro-Negro perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue entre os quatro primeiros. Já o Tricolor pulou para o 8º lugar, dois pontos atrás do Botafogo, que fecha o G-4.

Com a garotada, Flamengo se impõe e comanda a primeira etapa

Apesar de usar um time quase inteiro de jovens formados na base, o time da Gávea teve um ótimo início de partida, criando duas grandes chances nos primeiros minutos, e usando bem as laterais do campo, apesar de uma noite muito pouco inspirada do lateral-esquerdo Ramon.

Fazendo a sua estreia no comando do Tricolor das Laranjeiras, Roger colocou em campo os jogadores que são reservas no profissional, e adotou uma postura mais reativa, buscando contra-atacar, mas apenas conseguiu uma vez, em lance que foi anulado por impedimento dentro da área rubro-negra aos 17 minutos. Tentando mostrar serviço, Ganso pouco tocou na bola.

Apesar da diferença, principalmente de experiência no profissional, o primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo, que pecou no último terço do campo, especialmente pelo lado esquerdo do ataque. O meio-campo formado por Hugo Moura, João Gomes e Pepê foi o grande destaque da equipe comandada por Maurício Souza na primeira metade do clássico.

Golaço de Igor Julião garante o primeiro triunfo tricolor no Carioca

Na volta do intervalo, Roger Machado - que já estava irritado com a atuação tricolor no primeiro tempo - fez duas mudanças, colocando Gabriel Teixeira e Wellington, mas o cenário dos primeiros 45 minutos se repetiu, e aos poucos o Flamengo foi dominando novamente o clássico.

O principal ponto de reclamação do treinador do Fluminense era a demora para sair jogando, facilitando a marcação avançada do Rubro-Negro, que logo recuperava a bola e recomeçava no ataque. Errando muito na finalização das jogadas, o time da Gávea continuou desperdiçando as chances que criava.

Após os 30 minutos, o Fluminense conseguiu criar sua primeira grande chance na cabeçada de Frazan, que obrigou ótima defesa de Gabriel Batista. Pouco depois, aos 37, Pepê errou na saída de bola, e entregou nos pés de Igor Julião, que soltou a bomba da intermediária e estufou a rede, para marcar o seu primeiro gol pelo clube e dar a primeira vitória da equipe no estadual.