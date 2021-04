Em duelo de invictos, Palmeiras recebe Ferroviária pelo Paulistão

Quatro partidas agitam o Paulistão 2021 neste domingo (14). Uma delas é Palmeiras e Ferroviária, que se enfrentam às 16h no Allianz Parque, pela quarta rodada.

Em março de 2020, na última vez que se enfrentaram, Willian abriu o placar para o Palmeiras e Tony deixou tudo igual. Na ocasião, o alviverde liderado por Vanderlei Luxemburgo avançou até o título, enquanto a Ferroviária de Sérgio Soares ficou em 10º lugar.

Palmeiras ainda com time misto

Ainda sem os principais titulares nem o técnico Abel Ferreira, o Palmeiras aproveita esse início de estadual para observar promessas da base e dar oportunidade a alguns reservas, como é o caso de Lucas Lima, autor de dois gols na última partida. Este grupo é comandado pelo auxiliar português João Martins.

Com apenas dois jogos até agora, o Palmeiras empatou o clássico diante do Corinthians, venceu o São Caetano e soma quatro pontos. Uma vitória simples pode levar o alviverde à zona de classificação do grupo C, que tem Ituano (7) e Red Bull Bragantino (5) na frente.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius Silvestre; Mayke, Alan Empereur, Renan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Danilo e Lucas Lima; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Breno Lopes.

A melhor campanha do Paulistão

O segundo ataque mais positivo (7 gols, três a menos do que o São Paulo) e com a defesa menos vazada - sofreu apenas um gol em três jogos. Este poderia ser cartão de visita da Ferroviária, time comandado por Pintado, que possui 77,8% de aproveitamento, o melhor entre os 20 participantes da elite do futebol paulista.

Neste momento, o clube de Araraquara divide a liderança do grupo B com o São Paulo, mas se pontuar contra o Palmeiras ultrapassa o tricolor. Em caso de vitória, a Ferroviária assume de forma isolada a ponta da classificação geral.

O elenco inclui o artilheiro Bruno Mezenga, ex-Flamengo, e o atacante Rogério, ex-São Paulo e Sport, além do veterano meio-campista Renato Cajá, ex-Botafogo e Ponte Preta, dentre outros.

Provável escalação da Ferroviária: Saulo; Diogo Mateus (Pastor), Matheus Salustiano, Xandão e Arthur Henrique; Higor Meritão, Vinícius Zanocelo e Renato Cajá; Everton (Rogério), Bruno Mezenga e Felipe Marques.