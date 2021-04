Destaque do Boavista, lateral Jean Victor celebra bom início de temporada: "Quero ir mais além"

Em alta neste início de temporada, o Boavista já acumula grandes feitos em 2021. Invicto até então, o Verdão de Saquarema soma duas vitórias em três partidas, incluindo a classificação histórica na Copa do Brasil diante do Goiás. Autor de duas assistências nesta sequência, o lateral esquerdo Jean Victor fala de forma exclusiva sobre as conquistas e metas para o futuro do clube.

Ao comentar sobre o feito diante do Esmeraldino, que foi recentemente rebaixado na série A do Brasileirão, o lateral destaca o quão importante foi a vitória por 3 a 1, em Bacaxá, na última quinta-feira (11).

"Foi uma classificação merecida diante do que apresentamos no jogo. Tivemos uma atitude necessária de acordo com o que competição pede. Vencer um clube que era o favorito em todos os quesitos, nos dá ainda mais moral para a sequência da copa do Brasil, podendo sonhar com um lugar mais alto a nível nacional", afirma o jogador.

Ainda sobre o feito marcante na Copa do Brasil, o lateral reforça que o clube pode sonhar ainda mais alto: "Se continuarmos a trabalhar com os pés no chão e pensando degrau por degrau, temos todas condições de chegar mais longe. É uma competição que exige total concentração pois em jogos únicos, pois qualquer deslize pode ser fatal. Já no carioca, acredito que estamos tendo um bom início de competição. Quero muito conquistar e ir mais além do que fizemos em 2020", destaca.

Grande fase

Sobre seu rendimento, Jean que foi eleito o melhor lateral esquerdo do último estadual, elogia a preparação do Boavista.

“Acredito muito no trabalho e isso está sendo feito da melhor maneira possível, mas sempre tem um lugar para a melhora e evolução individual. Quando se trabalha de maneira correta, as coisas refletem dentro de campo e estou feliz com as assistências, podendo ajudar o clube com seus objetivos. Só tenho a agradecer meus companheiros e profissionais do Boavista por toda ajuda e suporte em campo”, reforça.

Desde 2017 no clube, Jean Victor se diz em casa e confirma que o clube cresce cada vez mais na medida em que os anos se passem. Depois de vencer o Bangu e Goiás, sua equipe volta a campo nesta segunda-feira diante do Macaé, no clássico da Região dos Lagos.