Após renovar contrato com Remo, Felipe Gedoz projeta temporada vitoriosa

Destaque do Clube do Remo desde o ano passado e em alta no clube paraense, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, falou sobre o desejo de alcançar marcas importantes no clube. Segundo o jogador, sua meta é passar dos 50 jogos no Leão em 2021.

“Tenho o objetivo de fazer uma história importante no clube, que é gigante, com uma torcida que é muito grande. Vou trabalhar para fazer um grande número de jogos esse ano para passar das 50 partidas em 2021. Estou muito motivado para conquistar esse importante objetivo no clube”, disse.

Gedoz ainda elogiou o elenco do Remo, que vem se formando ao longo das últimas semanas.

“Nosso grupo é muito forte. Alguns reforços chegarão e a base é muito boa. Vamos procurar ter um ritmo forte do início ao fim da temporada para conquistarmos nossos objetivos em 2021”, falou.