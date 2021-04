Jocinei projeta duelo contra o Remo pela Copa do Brasil: “Precisamos nos impor”

Na quarta-feira (17), o Esportivo-RS recebe o Remo, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe Gaúcha não vive um bom momento dentro do campeonato estadual. O Alviazul ocupa a 11º colocação e está na zona de rebaixamento. O volante Jocinei falou sobre a importância da Copa do Brasil e mostrou respeito ao adversário.

“Eu vejo que essa competição é muito importante para o clube, e também para nós jogadores. É uma competição nacional, que traz muita visibilidade. Sabemos que não será um jogo fácil, o Remo é uma equipe forte, muito qualificada. Não começamos o Campeonato Gaúcho da forma que queríamos, mas nesse jogo de quarta, esperamos fazer um bom jogo e passar de fase”, disse.

Apesar do momento atual ser muito ruim, a equipe só conseguiu uma vitória em quatro jogos, e vem de três derrotas seguidas, Jocinei, um dos mais experientes do elenco, destacou as qualidades da equipe e acredita na força de jogar dentro de casa, mesmo sem torcida.

“Apesar de não contarmos com o apoio do nosso torcedor, o mando de campo é nosso, então precisamos nos impor, mostrar que quem manda em casa somos nós. Temos qualidade e vamos buscar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil”, concluiu.