Atacante Pedrinho é anunciado como novo reforço do Red Bull Bragantino

O atacante Pedrinho assinou contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2025 e já está à disposição do treinador Mauricio Barbieri para a sequência dessa temporada.

“Agradeço a confiança e o empenho da diretoria. Espero corresponde a expectativa de todos e dar o meu melhor em campo", falou.

Pedrinho estava no Athletico-PR e ano passado atou na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Oeste, clube que o revelou para o cenário do futebol.

“Sei da grandeza do Athetico e tive ótimos momentos lá, sempre serei grato ao clube e também ficarei na torcida por meus companheiros. Porém, agora visto outra camisa que vou defender até o final", completou.