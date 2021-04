Com reservas, Grêmio vence Ayacucho e avança na Libertadores

A classificação estava encaminhada desde o jogo de ida, é bem verdade. Nesta terça-feira (16), com reservas, o Grêmio sacramentou a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores da América 2021. Jogando no Olímpico Atahualpa, o Tricolor Imortal venceu novamente o Ayacucho, por 2 a 1, em duelo válido pela segunda fase prévia do torneio.

A equipe peruana se lançou ao ataque. Foram vinte e uma finalizações (ante doze do Grêmio), sendo sete certas (contra seis dos gaúchos). Com pouca vantagem, a posse de bola foi mais do Tricolor Imortal: 51%.

Banho-maria

Após o 6 a 1 na partida de ida, a classificação só escaparia do Grêmio caso uma hecatombe de proporções bíblicas acontecesse. E nem de longe isso passou perto de acontecer.

O primeiro tempo, entretanto, foi equilibrado. Aos oito minutos, Luis Carranza aproveitou erro na saída de bola de Lucas Araújo e chutou de longe para boa defesa de Brenno. Aos 26, Guilherme Azevedo recebeu de Darlan e finalizou nas mãos de Ítalo Espinoza. Um minuto depois, Robert Ardiles foi acionado por Minzun Quina na faixa central e arriscou no lado direito da meta do Tricolor Imortal. Aos 28, Ferreira desceu pela esquerda após passe de Guilherme Azevedo e chutou forte, mas Espinoza, novamente, defendeu bem.

Dois dos três gols da peleja aconteceram no final do primeiro tempo. Ardiles cruzou da direita e Leandro Sosa tabelou com Quina antes de finalizar no ângulo direito. Segundos depois, Ferreirinha disparou pela esquerda e chutou cruzado para empatar.

Quase sem chances, os Ñes seguiram buscando o ataque. Aos sete, Jesus Mendieta arriscou de fora da área e Brenno defendeu. Dois minutos depois, Ardiles cobrou falta na faixa central, perto da meta direita do Grêmio. Com 23 minutos, Quina cobrou falta na área e o goleiro tricolor espalmou. A virada veio aos 41 minutos em jogada pelo lado direito: Léo Chú serviu Ruan no lado direito e Ricardinho chutou da entrada da área.

Próximos jogos

Na terceira fase da Copa Libertadores da América, o Grêmio enfrenta o Independiente del Valle - a partida de ida será disputada entre os dias 06 e 08 de abril; a volta, entre 13 e 15 de abril. No Campeonato Gaúcho, o Tricolor Imortal recebe o Aimoré na sexta-feira (19), às 20h. Enquanto isso, na Fase 1 do Campeonato Peruano 2021, o Ayacucho viaja para enfrentar o Melgar, na segunda-feira (22), às 20h.