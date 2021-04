Ariel Holan valoriza empate e classificação na pré-Libertadores: "É importante passar para a seguinte fase"

Em jogo classificatório pela segunda fase da pré-Libertadores, o Santos empatou fora de casa em 1 a 1 com o Deportivo Lara, na última terça-feira (16), no estádio Olímpico.

Com uma vitória por 2 a 1 na ida e gol de Soteldo no jogo de volta, o Santos se classificou para a terceira fase da Libertadores, última antes da fase de grupos da competição.

Após a partida Ariel Holan analisou a vitória do Peixe e também revelou um “problema generalizado” que aconteceu pouco antes da partida.

No início o técnico valorizou a vitória santista, além de analisar o desempenho do alvinegro: “Na realidade, a Libertadores é muito difícil. Hoje a pressão era do Santos, o Lara queria alcançar algo histórico, então a pressão era nossa. Acho que em todos os momentos tratamos de jogar como gostamos, com a posse da bola. Mas como eu disse, faltou profundidade. Apesar disso, a equipe fez uma boa partida com a posse, mas faltou ser mais agressivo, ter mais velocidade para quebrar a defesa do Lara. É importante passar para a seguinte fase”.

Após isso o técnico revelou um problema generalizado no elenco: “Muitos dos atletas estão com um problema estomacal generalizado, que deu hoje antes do jogo. Então valorizo muito a classificação, anotando tudo que temos para melhorar”.

Por fim Ariel mostrou lucidez ao comentar sobre o elenco santista: “Eu acho que o presidente do clube foi claro quando disse que o primeiro semestre seria difícil porque temos uma equipe muito jovem, não temos a equipe com os jogadores mais experientes. Quando isso tudo se resolver teremos uma equipe muito competitiva. Nos levará algumas semanas, estamos trabalhando há pouco tempo, jogamos mais do que treinamos”.

Soteldo marca e dá empate ao Santos

Após a partida Soteldo, autor do gol santista, comentou o trabalho de Holan: “Com Sampaoli era assim, sempre ficava aberto, muito fácil para mim. Com Cuca, ele queria que eu pegasse a bola sempre, sem demorar para tocar na bola. Holan quer que eu faça o mesmo que eu fazia com o Sampaoli. São coisas fáceis para colocar na cabeça e botar em prática".

O Santos agora espera quem passar do confronto entre Universidad de Chile e San Lorenzo para conhecer seu adversário da terceira fase da pré-Libertadores, a última classificatória para a fase de grupos. O jogo de ida no Chile, acabou em 1 a 1. A partida de volta será nesta quarta-feira (17), às 21h30.