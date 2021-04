Vila Nova e Atlético-GO vencem seus jogos e vão à próxima fase na Copa do Brasil

Mais três jogos movimentaram a primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), e definiram outros três classificados para a próxima etapa do torneio. Jogando fora de casa, Vila Nova-GO e Atlético-GO carimbaram a vaga diante de Atlético-BA e Galvez-AC, respectivamente. Enquanto, na Arena Pernambuco, o Retrô-PE fez valer o mando de campo e conquistou uma classificação histórica ao bater o Brusque-SC por 1 a 0. Confira os detalhes das partidas:

Atlético-BA 0 x 3 Vila Nova-GO

As equipes protagonizaram um primeiro tempo de poucas emoções em Alagoinhas. Mas depois das conversas nos vestiários, o confronto decisivo ganhou em intensidade. Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Miller arriscou para o Atlético e viu a finalização carimbar o poste. Do outro lado, o Vila Nova foi certeiro. Após cobrança de falta na área, Rafael Donato testou no travessão e, na sobra, Saimon apareceu para estufar as redes, aos sete: 1 a 0.

Insistindo no ataque, os visitantes chegaram ao segundo com Pedro Júnior, aos 15. O atacante aproveitou ótimo cruzamento de Thiaguinho e de primeira mandou para o fundo da meta baiana. Correndo atrás do prejuízo, o time da casa levou perigo com Ronan, aos 22. Mas as chances atleticanas pararam por aí. Enquanto, já nos acréscimos, Markson fechou a conta para o Tigre.

Na próxima fase, o Vila Nova vai enfrentar o Juventude-RS, que eliminou o Murici-AL na última terça-feira.

Galvez 1 x 3 Atlético-GO

O duelo demorou a engrenar na Arena Pantanal. Até que, aos 31, depois de uma bola alçada na área, Zé Roberto pegou de primeira para colocar o Atlético na frente. O Dragão ainda teve a chance de ampliar o marcador antes do intervalo, mas Roberson não conseguiu aproveitar cruzamento de Dudu, aos 42. Já na etapa final, os visitantes não demoraram muito para ampliar a contagem.

Logo aos dois minutos, Danilo Gomes arriscou o chute, Wadson fez a defesa, mas no rebote Wellington Rato não perdoou: 2 a 0. Na sequência, Danilo Gomes insistiu em deixar o dele e, após boa jogada da equipe goiana, o camisa 11 recebeu na área para fazer o terceiro. Tentando correr atrás do prejuízo, o Galvez foi para cima. Felipe, aos 12, ficou no quase. E, no minuto seguinte, Rodrigo diminuiu para o time da casa: 3 a 1. Mas sem outras grandes oportunidades, o placar seguiu inalterado até o apito final.

Garantido na próxima fase, o Dragão terá pela frente o Joinville, que se classificou após empate sem gols com o Santa Cruz-RS.