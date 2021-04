Vital marca, e destaca "dever cumprido" em classificação do Corinthians

O Corinthians estreou com o pé direito na Copa do Brasil. Diante do Salgueiro-PE, o timão venceu por 3 a 0, no estádio Cornélio de Barros, nessa quarta-feira (17), com gols de Jemerson, Ramiro e Mateus Vital.

+ Com tranquilidade, Corinthians bate Salgueiro e se classifica para segunda fase da Copa do Brasil

Jemerson foi quem abriu o placar ainda no primeiro tempo – ele marcou o primeiro gol com a camisa corintiana. Na etapa final, Ramiro, que recentemente cumpria isolamento em virtude da infecção pelo novo coronavírus, ampliou o placar.

“Fazia tempo que eu estava buscando esse gol. Mas, o que fica de positivo é a vitória do time num jogo pegado, difícil, contra uma equipe qualificada. Competimos de igual para igual, e fomos felizes nesse placar de 3 a 0 coroando a grande atuação coletiva da equipe”, disse Ramiro.

Fechando o placar no interior de Pernambuco, aos 48 minutos, Mateus Vital anotou mais um tento. De acordo com o site footstats, o meia já soma três gols e uma assistência pelo timão, neste começo de temporada.

“Sensação de dever cumprido. Viagem longa. Sem querer dar desculpas, mas o campo não era favorável. Nosso estilo de jogo é toque de bola no chão, e fazer as triangulações. Impomos o ritmo forte que o professor pediu e, graças a Deus, conseguimos o resultado”, comentou Vital.

Agenda do Corinthians

Com a conquista da vaga na segunda fase da Copa do Brasil, o Timão irá desembolsar R$ 1,3 milhão de premiação.

No futebol, com a suspensão dos eventos esportivos no Estado pelo Governo de São Paulo, a agenda da equipe profissional segue com programação indefinida.