Coritiba vence União Rondonópolis e avança à próxima fase da Copa do Brasil

O Coritiba garantiu sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao bater o União Rondonópolis nesta quinta-feira (18). No estádio Luthero Lopes, no Mato Grosso, o time paranaense fez 1 a 0, com gol de Léo Gamalho. O adversário da próxima fase é o Operário-PR.

Com a bolando, a primeira etapa foi dominada pelo Coxa. A equipe criou oportunidades e assustou a defesa do União. Aos 17 minutos, após o time trabalhar a jogada, a bola sobrou para Natanael finalizar por cima do gol.

O placar foi aberto aos 22 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Léo Gamalho aproveitou sobra e chutou com força pro gol, a bola bateu no travessão e foi parar no fundo da rede.

O União arriscou aos 42. Alex Maranhão finalizou de fora da área, mas Wilson fez a defesa.

No segundo tempo, a equipe da casa quase chegou ao empate logo no primeiro minuto. Rony aproveitou cruzamento de Evandro e cabeceou pertinho do gol. Aos 10, Alex Maranhão cobrou falta com perigo e Wilson fez a defesa.

O Coxa teve oportunidades de ampliar o placar. Aos 19 minutos, Valdemir arriscou de fora e Neneca fez a defesa. Aos 32, Igor Paixão bateu da entrada da área e acertou o travessão. Já nos minutos finais, Waguininho bateu da entrada da área e Neneca espalmou.