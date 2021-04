Fortaleza marca no começo, suporta pressão do Caxias e se classifica na Copa do Brasil

Na noite dessa quarta-feira (17), o Fortaleza visitou o Caxias no Estádio Centenário, em partida mata mata de jogo único, válida pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe cearense venceu pelo placar mínimo e saiu com a classificação, com gol marcado pelo atacante David, após belo lançamento de Luiz Henrique, logo aos cinco minutos de jogo.

Apesar do gol no início, o Leão do Pici teve partida complicada na cidade gaúcha. O restante da primeira etapa foi um jogo de intensa marcação, sem grandes chances para os dois lados.

Na segunda etapa, o que se viu foi um ofensivo Caxias, em busca de gols para avançar na competição. Com muita criação e pouca efetividade, a vantagem seguiu com o Tricolor Cearense.

Para atribuir maiores requintes de tensão, o volante Pablo, do Fortaleza, foi expulso aos 80 minutos, pelo segundo cartão amarelo. Parando na zaga, o Grená gaúcho não conseguiu chegar à vitória e se despediu da Copa do Brasil.

Já a equipe cearense avançou e, na próxima fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Penarol-AM e Ypiranga-RS.