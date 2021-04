Cascavel-PR surpreende, bate Figueirense, e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Mesmo tendo a vantagem do empate, o Figueirense perdeu para o Cascavel por 2 a 1 e dá adeus à Copa do Brasil. Os gols do Cascavel foram marcados por Léo Itaperuna e Douglas. Pelo lado do Figueirense, Gabriel Rodrigues foi o autor do gol.

O Cascavel foi à partida com a seguinte escalação: Ricardo Ernesto; Líbano, Afonso, William Gomes e William Simões; Oberdan, Robinho e Wyllian; Henrique, Rogério e Léo Itaperuna.

O time titular do Figueirense foi o seguinte: Emerson Júnior; Crystian, Felipe Gregório, Paulo e Renan; Patrick, Khevin e Marllon; Marcelo, Gabriel Rodrigues e Breno.

A partida aconteceu no estádio Olímpico Regional, pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Aos 41 do primeiro tempo, Gabriel Rodrigues subiu mais alto que todo mundo e colocou a bola no fundo das redes, marcando o primeiro gol da partida. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Léo Itaperuna virou um voleio e marcou um golaço, empatando a partida. Pelo segundo tempo, o Cascavel marcou o gol da classificação aos cinco minutos, com Douglas recebendo em profundidade e ficando cara a cara com Emerson.

Na primeira participação do Cascavel em uma Copa do Brasil o time conseguiu uma vitória importante, avançando à segunda fase e recebeu cifras gigantes para o desenvolvimento do projeto (R$675 mil) por avançar à segunda fase.

O clube paranaense aguarda uma definição do jogo entre Palmas-TO e Avaí para saber quem enfrentará na próxima fase da competição. A partida entre Palmas e Avaí está suspensa por conta da covid-19.

O Cascavel terá pela frente o Coritiba, pelo Campeonato Paranaense, em casa, daqui há cerca de 2 semanas, no Domingo (4). Já o Figueirense, enfrenta o Criciúma no domingo (21), pelo Campeonato Catarinense, em casa.