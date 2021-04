Com Nacho inspirado e estreia de Cuca, Atlético-MG resolve no primeiro tempo e vence Coimbra 

Na estreia do técnico Cuca no comando da equipe, o Atlético-MG venceu o Coimbra por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (19), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2021. os gols foram marcados pelo estreante Nacho Fernández, Igor Rabello e Hulk.

Bola aérea decide

Logo no primeiro minuto de jogo, o Coimbra assustou. Guilherme Santos recebeu com liberdade na aérea entre os zagueiros do Atlético-MG, girou e chutou, mas o goleiro Everson cresceu para cima do jogador e conseguiu bloquear a finalização.

Minutos depois, Marquinho bateu rasteiro na área, e dessa vez Everson não conseguiu cortar, na confusão e indecisão, Igor Oliveira mandou para o fundo das redes, no entanto a arbitragem já marcava posição de impedimento.

Após esses sustos iniciais, o Atlético-MG começou a crescer na partida. Aos 27 minutos, Allan recebeu e chutou forte, mas no meio do gol e a bola ficou fácil para o goleiro Jori fazer a defesa. Na sequência, Júnior Alonso encontrou um belíssimo passe para Vargas. O chileno então, levantou na medida no segundo pau e o estreante Nacho Fernández cabeceou e abriu o placar para o Galo.

A partir daí, o Atlético-MG tratou de mostrar que seria superior na partida. Aos 37, Vargas recebeu lindo passe de Nacho na cara de Jori e tentou deslocá-lo. A bola acabou indo para escanteio e na cobrança, Nacho lançou na primeira trave, o arqueiro do Coimbra ficou no meio do caminho e Igor Rabello se antecipou a defesa e de cabeça fez o segundo.

Nos minutos finais, Júnior Alonso cometeu falta em Igor Oliveira e foi amarelado. Na sequência, Nacho Fernández foi derrubado por Hipólito na área, e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Hulk marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo, e o terceiro do jogo.

Mais devagar!

O segundo tempo começou tendo boas chances para as duas equipes. E logo o técnico Cuca tratou de fazer algumas substituições tirando Mariano, Jair, Allan e Vargas para as entradas de Guga, Zaracho, Hyoran e Eduardo Sasha. O técnico do Coimbra não ficou atrás e também tratou de substituir.

Mesmo com rostos novos na segunda etapa do jogo, a partida teve um ritmo mais lento e o Galo soube administrar bem o resultado sem sofrer defensivamente.

Como fica?

Standings provided by SofaScore LiveScore

As duas equipes voltam a campo nesse meio de semana. O Coimbra recebe o Athletic, às 19h, na quarta-feira (24). No mesmo dia, o Atlético-MG visita a Caldense, às 21h30.