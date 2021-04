No primeiro Clássico-Rei de 2021, Ceará e Fortaleza empatam sem gols

No clássico cearense, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2021, Ceará e Fortaleza não saíram do zero, na Arena Castelão, neste sábado (20). Apesar do Vozão ter sido melhor, ter tido um domínio e martelado bastante, não foi o suficiente para traduzir em gols.

Início equilibrado

Desde o apito inicial, as equipes procuravam o gol. A primeira chance foi do Ceará, após passe de Vina para Mendoza. O atacante foi para cima da marcação, fez fila e ficou de frente para Felipe Alves que fez boa defesa.

O Fortaleza respondeu em seguida, em bom contra-ataque após erro do Vozão, Wellington Paulista cruzou para Luiz Henrique, mas a bola foi por cima do gol.

Após as boas chances, a partida ficou um pouco menos corrida e as duas equipes sentiram o ritmo frenético. Assim, o jogo ficou mais pegado no meio-campo e os rivais cearenses acabaram não oferecendo quaisquer chances de perigo.

Faltou pontaria!

Na etapa complementar o Ceará voltou ainda mais ofensivo e passou a sufocar o Fortaleza. O Vozão não quis nem saber de dar espaços para o rival e, com muita velocidade, buscava o ataque o tempo todo.

Em algumas das boas chances criadas, com Klaus, Fernando Sobral e Saulo, o goleiro Felipe Alves foi quem mais se destacou fazendo boas defesas para evitar que o rival abrisse o placar.

Os treinadores percebendo que as equipes passaram a ser pressionadas promoveram algumas mudanças.

Ainda nos minutos finais, o Ceará ainda tentou algumas bolas na área do Fortaleza. Mas, o Leão conseguiu se fechar, evitou ser pressionado e o jogo terminou sem gols.

Como fica?

Após o empate no Clássico-Rei, Ceará e Fortaleza voltam a campo pela Copa do Nordeste no meio da semana. O Leão entra em campo na terça-feira(23), na própria Arena Castelão, para enfrentar o Santa Cruz, às 21h30. Já o Vozão volta a jogar na quinta-feira(25), fora de casa. O Alvinegro enfrenta o Botafogo-PB, às 21 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).