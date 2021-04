Novos nomes ganham preferência no Palmeiras após Borré ficar em segundo plano

O Palmeiras agora vai atrás de outros nomes para o ataque após desistir da contratação de Borré, atualmente no River Plate. Há uma lista de jogadores que foram observados e analisados pela diretoria e comissão técnica do clube paulista. Alguns, inclusive, já receberam contato com junto a suas equipes. No entanto, em apuração feita pela reportagem da VAVEL Brasil, nenhum nome está próximo de fechar nos próximos sete dias.

Valentín Castellanos, do New York City, é um atacante bastante comentado nos bastidores da comissão técnica de Abel Ferreira. Com a desistência por Borré, aumentam as possibilidades de uma investida no jogador.

A diretoria palestrina mantém diálogos amigáveis com o Grupo City, que é dono dos direitos do atleta. O perfil dele agrada ao Palmeiras, mas sabe-se que não é uma negociação simples, já que se trata de um jovem constantemente convocado pela seleção sub-23 da Argentina.

Outro nomes

Segundo o portal UOL Esporte, o Palmeiras também fez contatos pelos atacantes Sebastian Ferreira, do Libertad, e Tiquinho Soares, que sairá do Tianjin Teda, da China, por questão de salários atrasados. Outro que está na mira é Ademir, do América-MG, mas ele tem características diferentes dos citados anteriormente, já que é um jogador de velocidade.