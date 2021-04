Sampaio Corrêa sai na frente, mas sofre empate do Vitória no Maranhão

No último jogo da noite de sábado (20) pela quarta rodada da Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa e Vitória empataram em 1 a 1, no estádio Castelão, em São Luís. O gol da Bolívia Querida foi marcado por Dione, enquanto o Leão da Barra balançou as redes com Samuel.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa permanece na sétima colocação do Grupo B, com três pontos. Já o Vitória, caiu uma posição e aparece na terceira colocação do Grupo A, com sete pontos.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Detalhes do jogo no Maranhão

O primeiro tempo no estádio Castelão, em São Luís, começou movimentado e a primeira chance de gol foi do Vitória. Aos cinco, o atacante David deu uma arrancada, passou pela marcação e chutou para defesa do goleiro. Mas quem abriu o placar foi o Sampaio Corrêa, aos 16, com Dione. O camisa 10 aproveitou a sobra do cruzamento de Jajá e balançou as redes. Em desvantagem, o Leão buscou o empate oito minutos depois. Vico colocou Samuel na cara do gol e o atacante não desperdiçou, deixando tudo igual na capital maranhense. A Bolívia Querida tentou voltar a frente do placar com Guilherme e Dione, mas esbarrou na marcação do rubro-negro baiano, que apostava nas jogadas em velocidade.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro, o atacante Samuel chutou forte de dentro da área para defesa do goleiro Mota, do Sampaio. Depois do susto, os mandantes voltaram a pressionar o Rubro-Negro com boas jogadas do atacante Jefinho. Aos 28, o camisa 9 ficou de frente para o gol e acertou a trave do Vitória. O Tricolor do Maranhão continuou pressionando e utilizando as laterais, mas não conseguia completar as jogadas. Aos 47, Joanderson ficou de frente para o gol e acabou sendo interceptado pelo zagueiro Wallace.