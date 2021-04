Com contrato renovado, Giovanny vive a expectativa de estrear na A2 pelo Juventus

O Paulistão A2 está parado devido à Pandemia do Covid-19. No entanto, no dia 31 de março, a primeira fase da competição será retomada. Por conta do calendário apertado, os times passarão por uma maratona de jogos durante toda a primeira parte do torneio. O Juventus da Mooca, time que na última rodada da A2 venceu pela primeira vez no campeonato, segue a preparação para o retorno da competição. O Moleque Travesso está invicto, mas ainda tenta emplacar uma série de vitórias no Paulistão A2.

Para isso, a comissão técnica conta com um reforço que já estava presente no elenco, o menino Giovanny. Revelação da equipe, o atacante, que recentemente testou positivo para o Covid-19, já está recuperado e, além disso, de contrato renovado. O atleta renovou com o time da Rua Javari até o final do Campeonato Paulista A2.

Empolgado e confiante, o atacante relatou que pretende ajudar a equipe a conquistar o principal objetivo da temporada: o acesso à elite do Paulistão.

Agora com contrato renovado, como você se sente sabendo que o clube e a comissão técnica confiam no seu trabalho?

“Muito bom saber que tenho a confiança da comissão técnica. Feliz demais pela renovação e agora vou trabalhar mais ainda. Sei que vou ter minha oportunidade, já era para ter estreado, mas o Covid me atrapalhou.”

Já recuperado do Covid-19, como tem sido sua volta aos treinos? Tem sentido alguma dificuldade física?

“Graças a Deus estou de volta e bem. Perdi um pouco do físico, pois fiquei parado duas semanas. Porém, agora com essa paralisação do Paulistão, por um lado foi bom para mim, pois já estou recuperando meu físico para voltar ainda mais forte.”

Após esse período de paralisação, de que maneira você pretende ajudar o Juventus da Mooca na Série A2?

“O time vem bem no campeonato, vencemos a última partida e estamos invictos. Essa paralisação tem sido útil para darmos os últimos ajustes para a sequência da competição. Espero ajudar com gols e vitórias.”

O Juventus da Mooca, que está em sexto lugar e na zona de classificação para a segunda fase da competição, segue a preparação visando o retorno do campeonato, que deverá ser no dia 31 de março.