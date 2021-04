Iury exalta bom início no CSA e destaca potencial do elenco

Melhorando seu rendimento em campo no CSA, o atacante Iury, revelado nas divisões de base do Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, destacou o desejo de continuar evoluindo com a camisa do Azulão.

“Fico feliz com esse meu início no clube. Tudo tem acontecido com muita naturalidade. Vou continuar trabalhando muito para conquistar meus objetivos no clube e para crescer aqui no CSA. Espero que esse ano seja especial para todos aqui", disse.

Segundo o jogador, o time alagoano tem tudo para evoluir.

“Estamos com um grupo que ainda está se formando, mas que tem muito potencial. Nosso elenco vem crescendo de produção e buscando essa evolução. Temos tudo para fazer uma grande temporada", falou.