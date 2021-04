Figueirense e Criciúma empatam sem gols no clássico catarinense

Na retomada do Catarinense, um jogo cheio de expectativas: Figueirense e Criciúma duelaram neste domingo no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis/SC, mas não balançaram as redes.

Quem começou acumulando as melhores oportunidades foram os visitantes, aos 14 minutos, Pedrinho perdeu chance incrível dentro da área. A resposta do Figueira veio aos 22, Alê Santos bateu falta com força e a bola passou perto. Pouco depois, o Tigre voltou a ameaçar mas Moacir chutou sem direção. Ainda na primeira etapa, Pedrinho chutou forte, mas Emerson Júnior salvou os mandantes.

O Figueirense foi quem teve a primeira chance do segundo tempo, aos sete minutos com Carlinhos, mas o lateral chutou longe. O Cricúma passou a ter controle da partida aos 20 quando Gabriel Silva cabeceou no travessão. Apesar de ter mais posse, nos minutos finais o time não criou e a partida terminou sem gols e com poucas emoções em seu fim.

Classificação e próximos compromissos

Na sétima colocação com cinco pontos, o Figueirense visita o Juventus às 16 horas da próxima quinta-feira (25). No 11º lugar com apenas dois pontos, o Criciúma vai receber o Brusque um pouco mais tarde, às 19 horas.