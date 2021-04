Na estreia de Miguel Ángel Ramírez, Internacional vence Novo Hamburgo e assume liderança do Gauchão

O Internacional venceu a segunda partida seguida no Campeonato Gaúcho 2021. Atuando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo/RS, o time superou o Novo Hamburgo pelo placar mínimo. Marcos Guilherme foi o autor do gol.

Estratégias

O time da casa atuou num 4-3-3 e a grande novidade na escalação ficou por conta da reestreia do volante Amaral. Já Miguel Ángel Ramírez, apostou em uma formação inicial que o torcedor colorado não estava acostumado, dando oportunidade a Rodrigo Lindoso e Marcos Guilherme.

O jogo começou morno, mas com o Inter tendo mais presença ofensiva. Aos 14, Lindoso tentou de letra mas furou em bola. Aos poucos, o Novo Hamburgo passou a ter mais espaço e em seguida Chicão acertou a trave em belo chute de longe. A partir de então, o duelo ficou restrito ao meio-campo e sem profundidade dos times.

A segunda etapa começou com o Inter tendo mais ímpeto, logo aos quatro, Praxedes acertou o travessão, poucos minutos depois, foi a vez de Cuesta perder boa chance. Aos 16, veio a coroação da insistência, após cruzamento de Moisés em falta, Marcos Guilherme mesmo com pouco ângulo finalizou bem e abriu o marcador. Mesmo com a vantagem, o Colorado seguiu ameaçando a meta adversária, especialmente com Abel Hernández que desperdiçou duas boas chances e o placar ficou mesmo no 1 a 0.

Classificação e sequência

O Novo Hamburgo é o lanterna da competição com apenas dois pontos. É a única equipe sem vencer nas cinco rodadas do Campeonato. Em situação completamente oposta, o Internacional assumiu a liderança do Gauchão, com dez pontos ganhos.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo na quarta-feira (24). O Novo Hamburgo recebe o Brasil, novamente no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo/RS, às 20 horas. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Internacional recebe o Caxias no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre/RS.