Ramírez elogia evolução e prega calma após vitória do Inter sobre o Novo Hamburgo

O Internacional venceu a equipe do Novo Hamburgo por 1 a 0, com gol marcado por Marcos Guilherme. Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o colorado contou com a estreia do seu novo técnico na casamata: Miguel Ángel Ramírez, que já vinha treinando o time, foi registrado no BID e pode estar presente no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Ramírez chegou do Independiente Del Valle, onde fez um trabalho muito bom e levou o time equatoriano à glória da Copa Sul-Americana em 2019, o primeiro título da história do time da cidade de Sangolquí. No Internacional, Ramírez terá a missão de implementar seu estilo de jogo e foi questionado sobre isso:

"A dificuldade pode ser implementar um modelo de jogo com muito fundamento, que temos que trabalhar com tempo. E vai da nossa habilidade da comissão técnica de poder transmitir a informação e treiná-la. Deixar a equipe o mais parecida com a que queremos no menor tempo possível".

Evolução do time e utilização de Yuri Alberto

O técnico do Internacional comentou sobre o controle que a equipe teve na partida deste domingo, falou sobre a evolução da equipe desde a vitória por 4 a 2 sobre o Ypiranga e observou sobre o "algo diferente" que a equipe tem feito:

"Dentro do que pretendemos com a bola, acho que evoluímos. Tivemos maior controle de bola em relação ao primeiro jogo. Temos que melhorar um monte de coisas. Estamos construindo. Preciso de tempo. São duas semanas de trabalho”.

"Semana passada já vimos um Inter que queria fazer algo diferente. Hoje já demos um pequeno passo a mais. Tanto com a bola, quanto sem.”

Um dos principais destaques do Internacional na temporada passada foi Yuri Alberto, que entrou no decorrer da partida no lugar de Marcos Guilherme. Ao ser questionado sobre a utilização do jogador e em quais posições ele pode atuar, Miguel Ángel Ramírez respondeu:

“Yuri pode fazer a função de centroavante e extrema. Considero ele mais centroavante. Coloquei ele para entrarmos mais na área. Acumular mais gente na área. Ele é 9. Mas pode fazer, dependendo da partida, a função de ponta”.

Avaliação física, rodagem no elenco e importância dos jogadores

Miguel Ángel Ramírez comentou sobre a avaliação física de alguns jogadores e sobre a retomada de espaço no time por parte de nomes importantes no elenco como Dourado, Lomba e Lindoso:

“Jogadores estão passando por avaliação física. Lindoso já poderia ter jogado contra o Ypiranga. Dourado, vai passando os dias e vai retomando espaço. Todos vão ganhar espaços. Lomba e Daniel terão minutos comigo também."

Para a próxima partida, o treinador espanhol espera dar minutos para outros jogadores e falou sobre os atletas sentirem-se importantes dentro do elenco:

“Vamos ver quem irá estar bem recuperado fisicamente contra o Caxias para definir quem estará em campo. Estamos aproveitando para ver todos. Estamos tentando dar minutos para que todos se sintam importantes dentro do grupo”.

O que vem por aí

Com o tropeço do São Luiz, o Internacional assumiu a liderança do campeonato com 10 pontos ganhos. O próximo confronto do Inter é contra o Caxias, na quarta-feira (24), no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.