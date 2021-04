Fluminense negocia com Serra Macaense contratação de Matheus Babi, do Botafogo

Principal atacante do Botafogo, Matheus Babi (23) pode trocar mais uma vez de clube no Rio de Janeiro. Após as polêmicas declarações do presidente do Serra Macaense, Rodrigo dos Santos, ao site Torcedores.com, o dirigente afirmou que Babi não jogará a série B e que está negociando sua transferência ao Fluminense, conforme foi anteriormente divulgado pela rádio 101 FM de Macaé.

Detentor de 100% do passe do jogador, o Serra Macaense já tem preço definido pelo artilheiro botafoguense: 900 mil euros (R$5,9 milhões). Emprestado ao Botafogo até o fim da atual temporada, Babi pode render 40% da transação ao Glorioso, porém, desde que seja negociado antes do vínculo expirar.

A polêmica

Em forte discurso, Rodrigo dos Santos revela que Babi é grande demais para jogar a série B do campeonato brasileiro. O presidente do Serra alfineta o Botafogo e revela negociações com o arquirrival Fluminense.

"No final de semana fui procurado pelo presidente Mário Bittencourt (Fluminense) e conversei com o diretor de futebol Paulo Angioni. Eles fizeram uma proposta que não agradou ao Serra e demos mais alguns dias para que apresentem uma nova oferta, mas enquanto isso, estamos abertos para negociar com outros clubes", destaca Rodrigo.

De acordo com a rádio, o Fluminense tentou o empréstimo de Babi, mas o Serra quer a negociação em definitiva. Desde o final da temporada passada, clubes como Grêmio, Athletico-PR e São Paulo estão interessados no atacante, porém nenhum clube está em conversas adiantadas pela contratação.