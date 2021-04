Cássio pega pênalti em vitória do Corinthians sobre o Mirassol no Paulistão

O dia 23 de março de 2021 entrou para a história do futebol paulista. Na data, Mirassol e Corinthians fizeram o primeiro jogo da história do Campeonato Paulista fora do estado de São Paulo. No Raulino de Oliveira, o Timão venceu o Leão pro 1 a 0 em jogo válido pela quinta rodada do torneio. Tal situação aconteceu por conta do alto número de casos de coronavírus no estado - e a consequente proibição do governo estadual de proibir práticas desportivas profissionais na localidade.

A vantagem estatística da partida foi toda do Mirassol, jogando no 4-1-4-1 e treinado por Eduardo Baptista. A equipe teve 54% de posse de bola e vinte finalizações (contra treze do Corinthians), sendo sete certas (ante duas do Timão). Os comandados de Vagner Mancini atuaram no 4-3-3.

No sufoco

O começo da partida foi inteiro dominado pelo Mirassol. Pedro Lucas, Diego Gonçalves e Cássio Gabriel, nos primeiros seis minutos, levaram perigo à meta do Timão. A equipe paulistana cresceu: aos 18 minutos, Danilo Boza afastou cobrança de escanteio na área do Leão. Dois minutos depois, entretanto, não teve jeito: Gabriel Girotto lançou Fagner no lado direito e ele cruzou rasteiro para Gustavo Mosquito finalizar no canto esquerdo.

A equipe mandante em Volta Redonda seguiu buscando o gol. Fabrício e Cássio Gabriel (duas vezes) finalizaram, mas não assustaram a meta do Timão. O final do primeiro tempo, entretanto, foi aberto. Rodrigo Varanda, Fagner e Ramiro tiveram oportunidades para o clube da capital, com Fabrício e Diego Gonçalves respondendo.

Ramiro chegou assustando logo no começo da segunda etapa. Aos oito minutos, ele chutou de longe e mandou a bola no lado direito da meta defendida por Alex Muralha. A resposta veio aos 20: após rebote de Cássio, Rodolfo chutou de longe e à direita da meta. Pouco depois, Romulo Otero chutou duas vezes e por pouco não dobrou a vantagem alvinegra.

Aos 44 minutos, a grande chance do Leão. Após cruzamento de Fabrício Daniel, a bola bate no braço de Fabio Santos já dentro da área. Na cobrança, Rodolfo cobrou no canto esquerdo e Cássio foi buscar.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Paulista 2021, o Mirassol enfrentará o Botafogo, enquanto o Corinthians recebe o Ituano - as duas partidas não têm datas, horário e local por conta da proibição do Governo do Estado de São Paulo de se disputar partidas do torneio estadual na unidade federativa por conta do alto número de casos de coronavírus na localidade. O Timão, na próxima sexta-feira (26), enfrenta o Retrô, às 21h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2021.