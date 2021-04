Avaí bate Palmas em Cascavel e avança na Copa do Brasil

O Avaí confirmou o favoritismo e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (25). Lourenço, na etapa final, marcou o gol da vitória sobre o Palmas-TO por 1 a 0 no estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel, no Paraná. Este foi o primeiro confronto entre as equipes na história.

O jogo foi disputado no Norte do Paraná por causa das restrições da Covid-19 na capital do Tocantins. Os times chegaram a ir até Belo Horizonte para a partida na semana passada, mas as autoridades mineiras vetaram a disputa um dia antes do jogo.

O Avaí não fez uma partida brilhante, mas teve as melhores chances. Getúlio teve algumas oportunidades nos dois tempos e acabou parando em Jennerson.

O gol, porém, acabou saindo aos 13 da etapa final. Serrato recebeu de João Lucas, cruzou para o meio e Lourenço apareceu para antecipar o zagueiro. Ele chegou a dividir com o goleiro, seu deu melhor e tocou com gol aberto para garantir a vaga ao Leão. Em 2020, o Avaí havia caído na primeira fase, para a Ferroviária-SP.

Confira em fotos o gol do Leão, marcado por Lourenço. 🦁⚽️#AvaíMeuAvaí

📷: André Palma Ribeiro/@AvaiFC pic.twitter.com/fxa8UB2Uia — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) March 25, 2021

O que vem por aí

O adversário do Avaí na segunda rodada vai ser, curiosamente, o FC Cascavel, que bateu na estreia o Figueirense, arquirrival do Leão. O duelo em partida única será na Ressacada, em Florianópolis.

Pelo Campeonato Catarinense, o Avaí enfrenta no domingo (28) o Próspera, em Criciúma, às 16h. O Palmas joga pelo Campeonato Tocantinense na próxima quinta-feira (1º), contra o Araguacema.