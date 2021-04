Substituições resolvem, e Inter vence Caxias pelo Gauchão

O Inter venceu o Caxias na noite desta quarta-feira (24) pela sexta rodada do Gauchão no Beira-Ri por 2 a 0, caducando o caminho para embalar de vez da temporadao. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Edenilson e Thiago Galhardo.

Estratégias

O Inter jogou no 4-3-3 e com formação diferente. Lomba iniciou no gol e Guerrero voltou a ser titular pela primeira vez desde agosto. Já o Caxias manteve o time que superou o Esportivo na rodada anterior.

O Inter começou com mais presença ofensiva. Aos cinco, Praxedes chutou com perigo, aos treze, Guerrero bateu falta no travessão. Depois, o jogo perdeu emoção, o Caxias não ameaçava. Nos instantes finais, o colorado voltou a ameaçar a meta adversária, sobretudo em bolas aéreas, sem êxito.

No segundo tempo, o Inter iniciou com mais posse de bola, no entanto, quem chegou ao ataque foi o Caxias que rondou bastante mas finalizava com pouca periculosidade. Então Ramirez observou e fez mudanças que surtiram efeito, Edenilson precisou de apenas três minutos para pôr a bola na rede em belo chute de fora da área. Após o tento, o Inter baixou sua marcação e cedeu espaço ao Caxias mas quem foi às redes foi o Inter, com outro jogador que ingressou na segunda etapa, já nos acréscimos, Galhardo recebeu e chutou com estilo para decretar o resultado.

Classificação e próximos compromissos

Líder com 13 pontos, o Inter visita o Brasil no sábado, 20h. O Caxias é quarto com 10 e no domingo, 20h recebe o São Luiz.